В Богородском округе отменили часть массовых мероприятий под открытым небом

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В Богородском городском округе из соображений безопасности будет отменена часть массовых мероприятий под открытым небом. С таким заявлением выступил глава муниципалитета Игорь Сухин. Он напомнил, что во вторник в Ногинске упал беспилотник.
«К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Все службы отработали слаженно, обломки БПЛА изучают специалисты. Сообщения об атаке беспилотников на Московский регион продолжают поступать, поэтому прошу всех жителей проявить бдительность и помнить о мерах безопасности. А мы приняли решение, помимо парада и салюта, отменить ряд фестивалей и массовых мероприятий под открытым небом», – написал Сухин в своём ТГ-канале.Он добавил, что, принимая такое решение, власти городского округа во многом опирались на мнение организаторов и участников мероприятий, а также следовали оперативной обстановке и рекомендациям компетентных служб.
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