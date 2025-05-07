Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку семи БПЛА, летевших на Москву

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Семь беспилотников, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале, передает ТАСС.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в 1:33 ночи.Вечером 6 мая также сообщалось, что ПВО РФ отразила атаку двух летевших на Москву украинских дронов. При этом в ночь с 5 на 6 мая поступала информацию, что количество сбитых БПЛА, летевших в сторону Москвы с разных направлений, суммарно достигало 19 штук. А к утру вчерашнего дня выяснилось, что силы противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировали 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, которые пытались атаковать разные регионы России.
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Мария Моисеева