Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку семи БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку семи БПЛА, летевших на Москву

Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Семь беспилотников, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале, передает ТАСС.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в 1:33 ночи.
Вечером 6 мая также сообщалось, что ПВО РФ отразила атаку двух летевших на Москву украинских дронов. При этом в ночь с 5 на 6 мая поступала информацию, что количество сбитых БПЛА, летевших в сторону Москвы с разных направлений, суммарно достигало 19 штук. А к утру вчерашнего дня выяснилось, что силы противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировали 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, которые пытались атаковать разные регионы России.

Читайте также:

Украинцы пытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН, но выступление прошло с аншлагом

«Войны завтра не будет»: Лукашенко оценил возможность скорого начала конфликта

Удары ВС Индии по Пакистану в рамках операции «Синдур» попали на видео
#ночь
#сергей собянин
#бпла
#мэр
#telegram
#минобороны
#атака
#рф
#пво
Украинцы пытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН, но выступление прошло с аншлагом
Полянский: украинцы со спонсорами пытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН
07 мая 2025, 00:24

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Попытка украинских представителей и их европейских союзников сорвать концерт «Хора Турецкого» в здании Генассамблеи ООН провалилась — мероприятие собрало аншлаг. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
«Большую активность проявили не только наши ооновские коллеги, но и соотечественники, многие пришли семьями, настрой был праздничный!», — рассказал он.
Участники акции «Услышать Победу» смогут послушать архивные записи до 15 мая
Участники акции «Услышать Победу» смогут послушать архивные записи до 15 мая
Концерт, посвященный памяти жертв нацизма, прошёл в Нью-Йорке при полном зале на 1800 мест. По словам Полянского, многие гости «попросту не смогли попасть в зал» из-за переполненности. Мероприятие состоялось в понедельник (в ночь на вторник по мск). Зрители вставали и подпевали во время исполнения «Бухенвальдского набата» и «Дня Победы».

«И это несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами!», — восхитился Полянский.
Он добавил, что накануне украинская делегация распространила в ООН ноту с призывом бойкотировать мероприятие, но это не возымело эффекта. Полянский назвал эти действия отчаянной попыткой помешать культурной инициативе России, подчеркнув, но попытка саботажа не сумела снизить интерес к концерту.

Читайте также:

Армия Индии начала операцию «Синдур», ударив по целям в Пакистане

«Войны завтра не будет»: Лукашенко оценил возможность скорого начала конфликта

«Их песенки спеты»: Соседов призвал Киркорова, Баскова и часть других звезд уйти со сцены
#концерт
#зрители
#telegram
#оон
#полянский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье бойцам СВО и семьям погибших выплатили 400 млн рублей вместо земли
06 мая 2025, 22:26

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Выплаты вместо земли с начала года получили около 1,4 тыс. жителей Подмосковья. Общая сумма выплат превысила 400 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
В начале 2025-го была внедрена новая мера поддержки для участников спецоперации и семей погибших бойцов из Подмосковья. Она заключается в выплате 500 тыс. рублей вместо земельного участка.
«Подать заявление на выплату взамен земельного участка и прикрепить необходимые документы можно в электронном формате через портал госуслуг», – напомнила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Выплату могут оформить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Для получения выплаты необходимо иметь удостоверение ветерана боевых действий и постоянное место жительства в Московской области на день завершения участия в спецоперации.

Поддержка также распространяется на семьи участников спецоперации, которые погибли из-за ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе выполнения служебных обязанностей.

Подать заявление на получение выплаты можно через региональный портал госуслуг, пройдя по ссылке.

Читайте также:

В Подмосковье увеличили выплату на проезд в санаторий для детей-инвалидов

Жителей Подмосковья поторопили с выбором летнего лагеря для детей

Свадьбы на лето в Московской области уже запланировали свыше 6 тыс. пар
#социальная поддержка
#социальная помощь
#сво
#спецоперация
#военные
#семьи
#выплаты
#земля
#земельные участки
#болатаева людмила
#подмосковье
#московская область
#вице-губернатор
#минсоцразвития мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Показывал, как ВСУ издеваются над детьми»: сестра бойца ВС РФ о новости про обмен
Сестра освобожденного из украинского плена бойца ВС РФ рада новости про обмен
06 мая 2025, 21:02

Фото: istockphoto/zim286

Сестра бойца ВС РФ Геннадия Окуневича, который входил в число освобожденных 205 военнослужащих, рада новости про сегодняшний обмен. С Викторией поговорили журналисты RT. По ее словам, брат был на линии фронта с 2023 года, а в январе текущего года пропал.
«Он показывал, как ВСУ издеваются над детьми, мирными жителями. Сказал, если я не поеду, другой не поедет, то кто тогда защищать будет?» — вспомнила собеседница.

Виктория отметила, что после пропажи Геннадия они с мамой верили, что мужчина жив. Сестра военнослужащего резюмировала, что сегодня семья плакала от счастья после новости об обмене.

В Минобороны сообщали про обмен между Россией и Украиной в формате 205 на 205 во вторник, 6 мая. Позже ведомство опубликовало кадры с освобожденными.

Читайте также:

Российский десант успешно отбивает атаки ВСУ на границе Курской области

Военэксперт оценил шансы наемников ВСУ избежать гибели

Массированная атака БПЛА ВСУ на регионы РФ и боестолкновения на границе с Сумской областью: последние новости СВО на 6 мая
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#вс рф
#плен
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова обвинила Зеленского в издевательствах над ветеранами
Захарова: Зеленский издевается над желающими праздновать День Победы ветеранами
06 мая 2025, 18:13

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский издевается над желающими праздновать День Победы ветеранами. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что для главы киевского режима «не осталось ничего святого».
По словам российского дипломата, Зеленский, «надругавшись над памятью собственного деда», «теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая».

Захарова добавила, что Семен Иванович Зеленский прошел путь героя в годы ВОВ. Она также подчеркнула, что Владимир Зеленский грозил гостям и участникам парада в столице. Затем, осознав, что сел в «кровавую лужу», хотел переложить ответственность за возможные провокации на Россию, заключила официальный представитель МИД РФ.

Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии в честь 80-летия Победы. Оно начнет действовать с нуля часов ночи с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

Читайте также:

Атака двух летевших на Москву украинских дронов отражена, сообщил Собянин

Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле может свергнуть Зеленского

Массированная атака БПЛА ВСУ на регионы РФ и боестолкновения на границе с Сумской областью: последние новости СВО на 6 мая
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#день победы
#9 мая
#новости
#мид рф
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На акции «Сад Памяти» ступинцы высадили 80 каштанов в честь 80-летия Победы
06 мая 2025, 18:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Жители городского округа Ступино участвуют в международной акции «Сад Памяти» в преддверии Дня Победы. В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества они высаживают деревья, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В рамках эколого-патриотической акции у школы №9 на улице Бахарева мы высадили 80 каштанов. Цель акции – почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В особенный для нашей страны год нам как никогда важно показать единство, сплочённость и патриотизм», – отметил заместитель главы округа Максим Жуков.
В высадке каштанов участвовали представители окружной администрации, депутатского корпуса, Общественной палаты муниципалитета, местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, молодогвардейцы, волонтёры, активисты, сотрудники полиции и МЧС.
«Высаживая деревья, мы не только заботимся о природе, но и бережно сохраняем и передаём из поколения в поколение память о героизме и мужестве нашего народа. Это живой памятник, который мы оставляем для будущих поколений», – сказал председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Милько.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Деревья будут высажены ещё на трёх площадках: возле детского сада «Дельфинчик», в сквере на Чайковского и на пешеходной зоне на улице Андропова. Там посадят 20 гортензий, 50 спирей и 50 дёренов белых.

6 мая в регионе отмечается День воинской доблести Подмосковья.

Читайте также:

Исторический фестиваль «Огненная дуга» собрал в Ступине 200 реконструкторов

В ступинской школе №2 состоялись учения по антитеррористической безопасности

В Ступине завершают благоустройство сквера на Колхозной улице
#ступино
#акция
#сад
#день победы
#юбилей
#деревья
#подмосковье
#московская область
#9 мая
#жители
#сво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате