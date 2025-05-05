Собянин: силы ПВО сбили четыре дрона, летевших на Москву

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Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в городском округе Подольск были сбиты четыре беспилотника, которые летели на столицу. Об этом глава города пишет в своем telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — пишет Собянин.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. При этом жители Подольска в домашних чатах рассказывали о взрывах в небе над городом.
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