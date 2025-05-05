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Собянин: силы ПВО сбили четыре дрона, летевших на Москву

Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в городском округе Подольск были сбиты четыре беспилотника, которые летели на столицу. Об этом глава города пишет в своем telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — пишет Собянин.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. При этом жители Подольска в домашних чатах рассказывали о взрывах в небе над городом.

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#пво
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В небе над Воронежем ПВО сбивает украинские беспилотники
Mash: в небе над Воронежем взрывы из-за работы ПВО по дронам ВСУ
05 мая 2025, 02:00

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Местные жители сообщают о взрывах в небе над Воронежем, причиной которых может быть работа ПВО по украинским беспилотникам. Об этом пишет Mash.
«Со слов местных, всё началось около 1:30. В небе было видно яркие вспышки, в квартирах недалеко от места уничтожения беспилотника задрожали окна», — сообщает telegram-канал.

На окраинах города жители рассказали о звуках мотора, похожего на пролет дрона. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Официальные источники никак не комментировали информацию. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.

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#украина
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В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автобусу, где пострадали три человека
05 мая 2025, 00:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус, из-за чего пострадали три человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«В Борисовскую ЦРБ обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района», — передает telegram-канал.

У пострадавших зафиксированы осколочные ранения рук и ног. Их госпитализировали в больницу №2 Белгорода. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

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#пострадавший
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Путин высказался о подготовке России к действиям в отношении Украины
Путин: Россия не могла приступить к резким действиям по Украине без подготовки
04 мая 2025, 19:34

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Глава государства подчеркнул, что власти страны не могли приступить к решительным действиям, заблаговременно не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, сфере строительства вооружённых сил и сфере экономики и финансов.

Путин отметил, что Россия не начала СВО раньше, поскольку стремилась мирным путём урегулировать ситуацию в Донбассе.

Россия, по словам президента, ожидала соблюдение Минских соглашений всеми сторонами.

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Бойцы 80-й бригады ВСУ под Сумами вступили в бой со своими заградотрядами
04 мая 2025, 17:50

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинские военные впервые вступили в прямое боевое столкновение со своими заградительными отрядами. Это произошло в Сумской области, а отпор «мотивационным» частям дали военнослужащие 80-й бригады ВСУ.
О «междоусобице» в рядах противника рассказал телеграм-канал «Северный ветер», близкий к российской группировке войск «Север». Украинские военные не выдержали систематического огневого поражения от Вооружённых сил РФ в лесных массивах возле Олешни и самовольно оставили позиции.

Командование ВСУ попыталось остановить отступление, вскоре превратившееся в бегство, при помощи лояльных войск. Это привело к первому зафиксированному боевому столкновению насильно мобилизованных военнослужащих с заградительными отрядами. Кто вышел победителем из этой стычки, не уточняется.

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Хинштейн: После атаки ВСУ на Курскую область возник пожар на АЗС
04 мая 2025, 16:50

Фото: istockphoto/aapsky

Украинские военные при помощи FPV-дрона нанесли удар по автозаправочной станции неподалёку от посёлка Колячек в Хомутовском районе Курской области. В результате на АЗС возник пожар.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он уточнил, что загорелась топливно-заправочная колонка. Возгорание удалось потушить в течение десяти минут, никто не пострадал.

Кроме того, в селе Званном Глушковского района украинский беспилотник нанёс удар по частному домовладению. В результате сгорел автомобиль, стоявший во дворе дома. Здесь также, к счастью, обошлось без пострадавших, добавил врио губернатора Курской области. Очередные удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры Хинштейн назвал подлыми атаками.

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