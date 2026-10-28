В Богородском округе потушили торфяной пожар
Торфяной пожар произошёл полукилометре от СНТ «Восход-2» на территории Богородского округа. С огнём справились лесные пожарные. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Возгорание заметили местные жители и сообщили о нём в единую службу экстренных вызовов «Система-112».
«В ликвидации пожара приняли участие три человека, были задействованы две единицы техники», — говорится в сообщении.Причиной пожара стали действия людей. Сейчас ведётся розыск виновных.
В ведомстве напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в подмосковных лесах карается крупными штрафами. Для физлиц они составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей.