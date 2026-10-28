Возгорание из-за работающей плиты привело к гибели ребёнка в Хабаровске
В Хабаровске 23‑летнюю женщину будут судить из‑за гибели её трёхлетней дочери при пожаре. Об этом проинформировали в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
По данным ведомства, расследование уголовного дела завершено. Женщине предъявлены обвинения по двум статьям: ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Трагедия случилась вечером 29 апреля 2026 года. Женщина ушла из квартиры на продолжительное время, оставив ребёнка одного. При этом она включила плиту на максимальную мощность и заперла входную дверь. В ночное время в комнате возникло возгорание из‑за работающего устройства. Девочка погибла от отравления продуктами горения.
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