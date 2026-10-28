Возгорание из-за работающей плиты привело к гибели ребёнка в Хабаровске

28 октября 2026, 06:58

Жительницу Хабаровска обвинили в гибели трёхлетней дочери из-за пожара

Фото: iStock/zoka74

В Хабаровске 23‑летнюю женщину будут судить из‑за гибели её трёхлетней дочери при пожаре. Об этом проинформировали в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.