Более 60 человек эвакуировали из горящего дома в Подмосковье

28 октября 2026, 04:31

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Grok)

В Центральном квартале деревни Сапроново (Подмосковье) ночью случился крупный пожар в жилом комплексе. Огонь охватил квартиру на десятом этаже, сообщает телеграм-канал SHOT.