Более 60 человек эвакуировали из горящего дома в Подмосковье
В Центральном квартале деревни Сапроново (Подмосковье) ночью случился крупный пожар в жилом комплексе. Огонь охватил квартиру на десятом этаже, сообщает телеграм-канал SHOT.
Очевидцы рассказывали, что из окон доносились крики о помощи. Из здания эвакуировали 65 человек, в том числе 13 детей. Спасатели смогли вывести троих взрослых и двоих несовершеннолетних. Не менее трёх человек получили травмы — предположительно, они находились в горящей квартире. Одну девушку, спасённую из огня, реанимировали прямо на лужайке возле подъезда, после чего пострадавшую увезли на скорой.
Сейчас возгорание локализовано, но экстренные службы продолжают работу на месте. Причины пожара пока не установлены.
Соседи отмечают серьёзную проблему с доступом спецтехники. Из‑за плотно припаркованных машин пожарные и скорая не могли оперативно подъехать к дому. Жители сетуют на отсутствие дорожных знаков во дворах и бесконтрольную парковку. По их мнению, именно это сильно осложнило работу спасателей и могло иметь трагические последствия.
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