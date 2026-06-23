В Богородском округе развивают свыше 50 инвестиционных проектов

23 июня 2026, 20:30

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Богородском городском округе сейчас на стадии реализации находится более 50 инвестиционных проектов. Об этом глава муниципалитета Денис Семёнов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву на рабочей встрече.





Так, планируется расширить ТЛЦ «Электроугли», где в прошлом году открыли новую площадку хранения контейнеров. Суммарный объём инвестиций превысит 20 миллиардов рублей.



В промышленном центре обработки металлов «Электроугли» строится многопрофильный центр переработки металлопроката. Это около 4,5 млрд рублей инвестиций и 250 рабочих мест. Торговый дом «Кудо» запустит производство пластмассовых изделий, а компания «ЭЛЬФ-ФИЛЛИНГ» - химических веществ.

«Для нас в числе приоритетов сейчас экономика - взаимоотношения с потенциальными партнерами, которые ведут бизнес или планируют его на территории нашего округа», – подчеркнул Семёнов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Безусловно, есть огромный запрос на общение жителей с властью и власти с жителями. Мы регулярно проводим встречи, выездные администрации. Недавно она прошла в Ногинске, перед этим проводили в Старой Купавне, куда пришли более 100 человек. Стараемся выслушать всех», – отметил Семёнов.