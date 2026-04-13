Автобус с туристами рухнул с огромной высоты при ДТП в Европе

Cronica Balear: 14 туристов попали в ДТП на Канарах и пострадали
На популярном испанском острове Ла-Гомера (Канарские острова) произошло серьезное ДТП с участием частного автобуса, перевозившего иностранных туристов. Как сообщает издание Cronica Balear, инцидент случился 10 апреля.



По предварительным данным, на одном из поворотов в районе экологического центра Эль-Револькадеро транспортное средство съехало с трассы и опрокинулось, рухнув со склона. В результате аварии один человек погиб.

Еще 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, троих из них госпитализировали в критическом состоянии. Причиной происшествия, по предварительной версии, называется неисправность тормозной системы автобуса.

Обстоятельства трагедии выясняются.

