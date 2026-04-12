В Ростове два человека пострадали в ДТП, врезавшись в опору ЛЭП
Два жителя Ростова-на-Дону получили травмы в ДТП с участием двух иномарок. Подробности приводит ГИБДД Ростовской области.
Установлено, что утром 12 апреля водитель автомобиля Hyundai Solaris выполнял поворот налево. При этом он не пропустил движущийся прямо автомобиль Chery Tiggo. Транспортные средства столкнулись.
После удара китайский кроссовер влетел в опору линии электропередач. В результате аварии травмы получили шофёр Chery 1991 года рождения и его пассажир 2022 года рождения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось об инциденте на Сахалине, где четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком.
Читайте также: