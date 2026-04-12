Санавиация эвакуировала пострадавшего ребёнка после ДТП на юге Москвы
Днём 12 апреля на улице Борисовские Пруды на юге Москвы произошла серьёзная авария с участием нескольких автомобилей. Подробности приводит столичный Департамент ГО и ЧС.
В результате ДТП восьмилетний мальчик получил различные травмы. Борт санавиации доставил ребёнка в больницу на вертолёте. Врачи Столичного центра медицины катастроф сопровождали пациента и передали его в специализированное медицинское учреждение Москвы.
Ранее в Москве на Базовской улице водитель автобуса насмерть сбил пешехода. До этого сообщалось о трагическом происшествии на севере столицы, где в ДТП погибли два человека.
