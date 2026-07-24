В Рузе начался ремонт хирургического отделения больницы
Косметический ремонт стартовал в хирургическом отделении стационара Рузской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Работы будут проводить поэтапно. Они затронут помещения, сильнее всего нуждающиеся в обновлении.
«Ремонт уже начался. На сегодняшний день рабочие сняли двери и демонтировали часть напольного покрытия, продолжается демонтаж старой плитки там, где это требуется. Наша задача — создать более комфортные условия пребывания для пациентов и современное и удобное рабочее пространство для сотрудников», — сказал главный врач Рузской больницы Антон Бондарев.Работы проводятся в части гнойной хирургии. Средства на это выделил подмосковный Минздрав.