В Подмосковье открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Сезон охоты на водоплавающую дичь откроется в Московской области в субботу, 9 августа. В Комитете лесного хозяйства региона охотников призвали соблюдать правила, нормы добычи и меры безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
Контролировать соблюдение правил будут инспекторы Госохотнадзора.
«Для охотников начало сезона — праздник, а для сотрудников Комитета лесного хозяйства Московской области — это время усиленной работы. При этом задача инспекторов Госохотнадзора состоит не только в пресечении нарушений. Они также помогают охотникам, консультируя их по всем вопросам», — отметил глава областного Комлесхоза Андрей Ларькин.В ведомстве напомнили, что для охоты необходим охотничий билет, разрешение на оружие и на добычу и путёвка.