В Подмосковье спасли угодившего в вентиляцию хорька

Хорька, оказавшегося в системе вентиляции многоквартирного дома в селе Новый Быт подмосковного округа Чехов, освободили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели прибыли по указанному адресу, сняли вентиляционную решётку и увидели хорька. При этом животное не спешило покинуть своё убежище, а бегало по вентиляционному каналу от ванной к туалету и обратно, не давая взять себя в руки. В итоге спасатели всё е сумели подманить хорька и вытащили его.«Вызов поступил в пятом часу утра. Жители одной из квартир сообщили, что слышат странный шум из вентиляционного отверстия между туалетом и ванной, и что этот шум явно издаёт какое-то живое существо», — говорится в сообщении.
Жильцы квартиры и их соседи сказали, что хорёк не является их питомцем, так что зверька передали на передержку и ищут ему хозяев.
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Лев Каштанов