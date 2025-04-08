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В Подмосковье спасли угодившего в вентиляцию хорька

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Хорька, оказавшегося в системе вентиляции многоквартирного дома в селе Новый Быт подмосковного округа Чехов, освободили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Вызов поступил в пятом часу утра. Жители одной из квартир сообщили, что слышат странный шум из вентиляционного отверстия между туалетом и ванной, и что этот шум явно издаёт какое-то живое существо», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли по указанному адресу, сняли вентиляционную решётку и увидели хорька. При этом животное не спешило покинуть своё убежище, а бегало по вентиляционному каналу от ванной к туалету и обратно, не давая взять себя в руки. В итоге спасатели всё е сумели подманить хорька и вытащили его.

Жильцы квартиры и их соседи сказали, что хорёк не является их питомцем, так что зверька передали на передержку и ищут ему хозяев.

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Победу на региональном этапе турнира «Чудо-шашки» одержала команда из Щёлкова
08 апреля 2025, 11:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Финал регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди общеобразовательных учреждений завершился в Подмосковье, победу одержала команда из Щёлкова, второе и третье места заняли представители Ступина и Королёва соответственно, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Финальные игры областного этапа турнира проходили на базе школы №31 в Химках, за награды соревновались 30 команд из 30 подмосковных округов. В результате первое место заняла команда щёлковской школы № 12 им. В. П. Чкалова. На вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда ступинской школы №8, а бронзовую медаль завоевала команда гимназии «Российская школа» из Королёва», — говорится в сообщении.
Теперь команды, занявшие первое и второе призовые места, будут представлять Московскую область на финальном этапе турнира «Чудо-шашки».

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#подмосковье
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С подмосковных улиц за неделю эвакуировали около 4 тысяч машин
08 апреля 2025, 10:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Почти четыре тысячи машин, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю было эвакуировано 3 тысячи 969 неправильно припаркованных машин, это на 176 автомобилей меньше, чем неделей ранее», — уточняется в сообщении.
Больше всего автомобилей увезли на штрафстоянки в городском округе Красногорск — 414, второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, где эвакуировали 363 машины. На третьем месте округ Химки с 343 эвакуированными автомобилями. А четвёртое и пятое места заняли округа Мытищи и Люберцы, где эвакуировали 332 и 257 автомобилей соответственно.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112 или через приложение «112 МО».

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#подмосковье
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В Дубне ищут подрядчика на реконструкцию стадиона гимназии №3
08 апреля 2025, 10:33

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Стадион гимназии №3 в Дубне планируется реконструировать в текущем году, в настоящее время проводится конкурсный отбор подрядной организации, которая будет проводить работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Реконструкция пройдёт по программе «Открытый стадион», которая реализуется по инициативе губернатора Московской области в рамках задач госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Это значит, что уже в этом году жители микрорайона получат новый спортивный объект: во второй половине дня стадион будут открыты для всех желающих», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
В рамках реконструкции на стадион обустроят футбольное поле с искусственным покрытием, установят крытые трибуны для болельщиков, а также оборудуют тренажёрную зону, беговые дорожки и площадки для игровых видов спорта.

Все работы должны быть завершены до конца лета.

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#дубна
#реконструкция
#стадион
#максим тихомиров
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Проект «Другое Дело» запускает бонусную программу для жителей Подмосковья
Проект «Другое Дело» запускает масштабную бонусную программу с призовым фондом 60 млн рублей
08 апреля 2025, 10:32

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

На президентской платформе «Россия — страна возможностей» стартовала новая бонусная программа проекта «Другое Дело». Участники из Подмосковья смогут за выполнение полезных заданий получать призы: экскурсии на закрытые объекты, мерч, ноутбуки, смартфоны, проекторы и доступ к закрытым мероприятиям. Главный приз — путешествие в Карелию, сообщает пресс-служба организации.
Главный приз — путешествие в Карелию. Победителей выберут в мае, а поездка состоится в июле, сообщает пресс-служба организации.

Программа охватит восемь проектов платформы к концу 2025 года. Сейчас в «Другом Деле» — уже около 7 млн участников по всей стране. Сервис, работающий как мини-приложение во ВКонтакте, предлагает задания, за выполнение которых пользователи получают баллы и обменивают их на призы: обучение, стажировки, подписки и возможность трудоустройства.

«Мы неоднократно говорили о том, как важно благодарить. Новая бонусная программа позволит получать заслуженные награды за свою активность. Ключевые проекты теперь объединены в бонусную систему «Другого Дела». Больше не нужно переходить по ссылкам или регистрироваться в сторонних сервисах», — подчеркнул первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В рамках проекта «Профразвитие» участники учатся составлять резюме, анализировать свои профессиональные качества и выстраивать карьерную траекторию.

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Более 33 тысяч человек уже прошли программы онлайн-центра Цифровой «Сенеж», освоив навыки от карьерного планирования до работы с ИИ. Выполнение заданий открывает доступ к подкастам, летнему лекторию и другим активностям.

Любители ЗОЖ могут подключиться к проекту «СпортТрек». За участие в марафонах и тренировках начисляются баллы, которые можно обменять на спортивный инвентарь: умные скакалки, гантели, худи и другое.

Проект «ТопБЛОГ» поддержит начинающих авторов: в числе призов — штативы, лампы, мерч и приглашения на медийные мероприятия. Участников обучают SMM-эксперты и звезды шоу-бизнеса, а лучшие получают шанс войти в блогерское комьюнити.

«Создавайте, вдохновляйте, заявляйте о себе! Выполняя креативные задания от нашего проекта в сервисе "Другое Дело", вы создадите социально значимый контент, который будет важен для страны и поможет изменить мир вокруг» — сказала руководитель проекта «ТопБЛОГ» Ирина Круглова.

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Отдельные коллаборации позволяют участникам развивать креативные навыки. Так, спецпроект «Женское Дело» рассказал о выдающихся женщинах в медицине. Более 30 тысяч человек прошли задания и получили призы от партнеров: косметику и наборы по уходу.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

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В Ступине в текущем году отремонтируют 47 многоквартирных домов
08 апреля 2025, 10:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

47 многоквартирных домов планируется обновить в городском округе Ступино в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В прошлом году в городском округе Ступино были капитально отремонтированы 12 многоквартирных домов. До конца года планируем отремонтировать 47 МКД», — сказал глава округа Сергей Мужальских.

Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)

В частности, в 39 многоквартирных домах должны отремонтировать кровлю, в двенадцати — обновить инженерные сети и в одном доме заменить три лифта. Работы будут проводить компании-подрядчики «Аркерон» и «Лифтовый альянс».

Ремонт кровли уже ведётся в домах №№24/10, 30/23, 34/7, 51/20, 47, 49 по улице Андропова и в доме №15/20 на улице Калинина в городе Ступино.

Полный список домов, вошедших в программу капремонта, а также сроки выполнения работ, можно посмотреть на онлайн-карте.

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