В Голицыне проверили ход строительства детско-взрослой поликлиники

17 июня 2026, 17:55

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 300 посещений в смену, строят в городе Голицыно Одинцовского округа. Ход работ проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Строительство началось в декабре прошлого года. В настоящее время здание готово на 30%.





«На объекте завершили устройство подземной части и приступили к наземной», — говорится в сообщении.