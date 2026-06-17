В Голицыне проверили ход строительства детско-взрослой поликлиники
Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 300 посещений в смену, строят в городе Голицыно Одинцовского округа. Ход работ проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Строительство началось в декабре прошлого года. В настоящее время здание готово на 30%.
«На объекте завершили устройство подземной части и приступили к наземной», — говорится в сообщении.Завершить строительство планируют в 2027 году. Поликлиника будет четырёхэтажной. Там разместят отделения педиатрии, терапии, неотложной помощи и стоматологии, а также кабинеты лучевой и функциональной диагностики. На прилегающей территории проведут озеленение и обустроят парковку.