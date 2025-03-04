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В больницах Московской области с начала года заработало 17 единиц тяжелой медтехники

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В отделении лучевой диагностики Егорьевской больницы начал работать новый рентгеновский аппарат, рассчитанный на три рабочих места. Оборудование было приобретено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной цифровой медтехникой. С начала года мы ввели в работу уже 17 единиц оборудования, в том числе маммографы и флюорографы», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новый рентген-аппарат заменил устаревшую технику, которая уже не соответствовала современным стандартам. На его закупку было выделено 29 миллионов рублей.

С помощью нового оборудования в отделении планируется проводить исследования экстренных пациентов с различными патологиями.

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#техника
С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,9 тыс. машин
04 марта 2025, 17:38

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

3 тысячи 902 автомобиля эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе за нарушение правил стоянки и остановки, что на 185 автомобилей больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в округе Химки — 381, на втором месте по этому показателю округ Мытищи, где на штрафные стоянки увезли 324 машин. Третьем место недельного антирейтинга занял Ленинский округ — 316 эвакуированных автомобилей. На четвёртом месте оказался округ Красногорск — 294 машины, а замыкает топ-5 антирейтинга округ Люберцы, где за неделю эвакуировали 263 автомобиля», — говорится в сообщении.
Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт регионального Центра безопасности движения.

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#подмосковье
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Врачи НИКИ детства рассказали, чем опасно ожирение у детей и как его избежать
04 марта 2025, 17:34

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, который называют новой неинфекционной эпидемией нашего времени. С каждым годом наблюдается рост числа детей и подростков с избыточной массой тела. О том, как избежать осложнений, связанных с ожирением, и помочь ребёнку скорректировать вес, рассказали специалисты НИКИ детства.
«Неправильное питание и недостаток физической активности — главные факторы, способствующие развитию детского ожирения. Избыток калорий, чрезмерное потребление углеводов и продуктов с большим содержанием сахара и жиров, а также замена прогулок и занятий спортом на проведение времени в гаджетах могут привести к появлению этой проблемы», — сообщила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Она добавила, что ожирение может привести к серьёзным последствиям для здоровья ребёнка, включая высокий риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Если у ребёнка избыточный вес или ожирение, не стоит самостоятельно назначать ему диету, так как она не является лечением и может нанести вред как физическому, так и психологическому здоровью ребёнка. В случае подозрения на ожирение важно обратиться к врачу, поскольку это состояние требует комплексного подхода в лечении.

«Только врач может подобрать подходящую терапию и дать индивидуальные рекомендации по изменению образа жизни. Выполнение этих рекомендаций потребует определённых усилий, ограничений и контроля. Часто такие изменения оказываются не столь трудными для ребёнка, как для его родителей. Начать первые шаги к переменам стоит с пересмотра домашнего рациона и пищевых привычек всей семьи», — отметила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

Для профилактики лишнего веса у детей важно ограничить потребление высококалорийных продуктов (чипсы, конфеты, сладкие напитки и т. п.) и увеличить в рационе овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Кроме того
необходимо обеспечить ребёнку достаточную физическую активность.

Если у вас есть вопросы по поводу избыточного веса у ребёнка или других эндокринологических заболеваний, специалисты НИКИ детства готовы помочь. Записаться на консультацию можно по телефону эндокринологического отделения 7(498) 699-53-00 доб. 1901 и 1014 (для госпитализации).

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Подмосковные представители малого и среднего бизнеса поучаствуют в международной выставке
04 марта 2025, 17:19

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области рассматривает возможность организации участия местных предприятий малого и среднего бизнеса в 24-й Международной выставке «UzFood 2025», которая пройдет с 8 по 10 апреля 2025 года в Ташкенте, Узбекистан, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Выставка ориентирована на продвижение пищевых продуктов, установление новых деловых контактов и обмен опытом. В мероприятии примут участие более 300 компаний из разных стран, представляющие все сегменты пищевой и перерабатывающей промышленности, включая мясную, молочную, хлебобулочную продукцию, напитки и упаковку.

Основные направления выставки охватывают производство и переработку продуктов питания, технологии хранения и упаковки, а также инновации в области качества и безопасности продуктов. Также планируются семинары, мастер-классы и консультации с отраслевыми экспертами, а для демонстрации новинок предусмотрены выставочные стенды.

Участие в выставке предоставляет возможности для расширения партнерских связей, развития дистрибьюторской сети и оценки конкурентоспособности продукции на международном рынке.

Заявки на участие можно подать по ссылке.

Дополнительные вопросы можно направлять ответственному менеджеру Фонда, Ольге Матвеевой, по телефону: ( 7(495)150-39-41(11)) или на электронную почту.

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В 11 округах Московской области ликвидировали незаконные граффити и рекламу
04 марта 2025, 17:02

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты Мосавтодора устранили незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры в 11 округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Несанкционированную рекламу сняли с дорожных знаков:
  • на улице Набережная Циолковского в Жуковском;
  • на улице Полиграфистов в Чехове;
  • на улице Полевой во Фрязине.

Кроме того, рекламу удалили с остановочных павильонов:

  • на Можайском шоссе в селе Перхушково Одинцовского округа;
  • на улице Донбасской в микрорайоне Ожерелье г.о. Кашира;
  • на Осташковском шоссе в деревне Беляниново г.о. Мытищи;
  • в Богородском округе на улице Центральной в селе Кудиново и в деревне Кашино.

Специалисты также очистили павильоны от граффити на Московском шоссе и улице 1-ая Московская в Серпухове, на улице Заводской в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа.

Вандальные надписи были удалены с дорожных знаков на улице Коммунальной в Королёве и улице Ленина в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского округа.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Подмосковья напоминает жителям и гостям региона о важности сохранения состояния дорожной инфраструктуры, так как её повреждение не только нарушает закон, но и может угрожать безопасности на дорогах.

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Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на спартакиаде инвалидов
04 марта 2025, 17:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали спортсмены их Московской области на IV всероссийской спартакиаде инвалидов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся лыжник Иван Серебряков (спорт лиц с ПОДА) по итогам забега на дистанции пять классическим стилем. Кроме того, он выиграл две бронзовые медали в спринте свободным и классическим стилем», — говорится в сообщении.
Ещё одну золотую медаль получил подмосковный горнолыжник Роман Лопатин в дисциплине «слалом-гигант» (спорт глухих). А Иван Павлик — также горнолыжник из Московской области — стал вторым в дисциплине «слалом» (спорт глухих), и выиграл бронзовую медаль в дисциплине «слалом-гигант».

IV всероссийская спартакиада инвалидов проходила в Ижевске, участие в соревнованиях приняли свыше 300 спортсменов из 19 российских регионов.

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