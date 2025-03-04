В больницах Московской области с начала года заработало 17 единиц тяжелой медтехники

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В отделении лучевой диагностики Егорьевской больницы начал работать новый рентгеновский аппарат, рассчитанный на три рабочих места. Оборудование было приобретено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной цифровой медтехникой. С начала года мы ввели в работу уже 17 единиц оборудования, в том числе маммографы и флюорографы», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Новый рентген-аппарат заменил устаревшую технику, которая уже не соответствовала современным стандартам. На его закупку было выделено 29 миллионов рублей.
С помощью нового оборудования в отделении планируется проводить исследования экстренных пациентов с различными патологиями.
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