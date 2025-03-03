В Подмосковье за неделю расселили из авариного жилья около 100 человек

Закон, позволяющий гражданам запретить банкам и организациям выдавать кредиты на свой имя, вступил в силу 1 марта. Оформить самозапрет можно через портал «Госуслуги», подать соответствующее заявление жители Московской области могут в цифровых зонах МФЦ, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.