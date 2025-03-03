В Подмосковье за неделю расселили из авариного жилья около 100 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Девяносто восемь человек расселили из аварийного жилья в семи округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Было расселено 37 аварийных помещений общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров. Расселение провели в округах Ступино, Рузский, Серпухов, Пушкинский, Орехово-Зуевский, Богородский и Дмитровский», — говорится в сообщении.Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья или предоставлена выкупная стоимость. Расселение проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее сообщалось, что жильцам аварийных домов в Московской области предоставлена возможность приобрести новую жилплощадь при помощи жилищного сертификата. По сертификату жильё можно купить в любом районе Подмосковья.
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