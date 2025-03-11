Хирурги спасли 30-летнего россиянина от инвалидности

Поедание тюльпанов может быть опасным из-за пестицидов и гербицидов, которые могут оставаться на цветках, так как они изначально выращивались не для употребления в пищу. Об этом заявила врач-диетолог Марият Мухина, комментируя набирающий популярность тренд, где девушки едят подаренные на 8 марта тюльпаны, отмечая их похожий на горох и щавель вкус.