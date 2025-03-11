Хирурги спасли 30-летнего россиянина от инвалидности

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Хирурги кемеровской клинической больницы имени Луцика спасли от инвалидности 30-летнего россиянина с полученной в прошлом травмой колена. Об этом сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Беглов. По его словам, врачи смогли полностью восстановить все функции сустава у пациента.
«Уже во время посещения врача он жаловался на нестабильность коленного сустава. Тогда врачи приняли решение оперировать с помощью пуговичного фиксатора. Доктора использовали это оборудование впервые. Он помог обеспечить более качественное прилегание трансплантата к стенкам костного канала», — пишет «Сiбдепо».В то же время в Москве спасли 50-летнюю пациентку с гигантской опухолью головного мозга. Как сообщает АГН «Москва», благодаря недавно созданным гибридным операционным, где могут работать хирурги сразу нескольких профилей, женщине смогли провести операцию по удалению опухоли в два этапа.
«Первым этапом – в гибридной операционной НИИ СП имени Склифосовского рентгенэндоваскулярные хирурги перекрыли кровоток в сосудах головного мозга в зоне новообразования. Вторым этапом подключились нейрохирурги – специалисты полностью удалили опухоль с минимальной кровопотерей», — приводит агентство слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.Читайте также:
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