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В больницах Подмосковья с начала года запустили 25 современных рентген-аппаратов

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В подмосковных больницах с начала 2025 года заработали 25 новых рентген-аппаратов. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В этом году в медучреждениях Московской области ввели в эксплуатацию 25 современных рентген-аппаратов на сумму свыше 676 млн рублей. Сегодня в центральной поликлинике Раменской больницы заработал один из них. На него было выделено более 22 млн рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он пояснил, что цифровые аппараты обладают минимальным лучевым воздействием и имеют высокое качество изображения. А результат исследования доступен сразу после диагностики

Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Как напомнили в министерстве, направление на исследование выдаёт лечащий врач. Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или региональный портал госуслуг «Здоровье».

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Подмосковные прыгуны в воду взяли пять наград Всероссийских соревнований
23 мая 2025, 14:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали пять медалей Всероссийских соревнований по прыжкам в воду в Санкт-Петербурге. Команда региона взяла три золотые, серебряную и бронзовую награды, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Триумфатором турнира стала Елизавета Кузина, завоевавшая золото в трёх дисциплинах: прыжки с метрового и трёхметрового трамплинов среди женщин, а также в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в паре со спортсменкой из Свердловской области», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебро заработал Владислав Качанов, который в паре с представителем Санкт-Петербурга занял второе место в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина среди мужчин.

Бронзовую медаль команде Московской области принесла Виктория Казанцева, занявшая третью ступень пьедестала в тандеме с петербурженкой в дисциплине «трамплин 3 м – синхронные прыжки».

Участниками соревнований стали более 170 спортсменов из девяти регионов России.

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За три месяца в Подмосковье вынесли около 300 постановлений с помощью ИИ
23 мая 2025, 12:54

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области активно использует современные технологии в инспектировании дворов и общественных территорий.
Инспекторы с поддержкой технологий искусственного интеллекта охватывают большее количество территорий в рамках ежедневных проверок. В первом квартале с использованием «умных» автомобилей было зафиксировано 266 нарушений, по которым вынесены постановления на общую сумму 12,2 млн рублей.

Среди наиболее часто выявляемых ИИ нарушений — несвоевременная уборка общественных пространств, появление вандальных надписей и скопления мусора.

Лидерами по количеству зафиксированных нарушений стали городские округа Одинцовский, Балашиха, Подольск, Серпухов и Чехов.

Все выявленные системой недостатки автоматически передаются для привлечения ответственных коммунальных служб к административной ответственности.

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Мострансавто напомнило правила перевозки домашних животных в автобусах компании
23 мая 2025, 12:39

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Мострансавто, входящее в структуру Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, напомнило пассажирам правила перевозки домашних животных в автобусах, направленные на обеспечение комфорта и безопасности всех участников поездки.
Бесплатный провоз возможен для собак карликовых пород, таких как чихуахуа, померанский шпиц или йоркширский терьер — при условии, что животное находится на руках у владельца или в ручной клади. Также бесплатно могут передвигаться собаки-поводыри, при наличии намордника, поводка и специального опознавательного знака. Прочих животных, включая птиц, необходимо перевозить в специальных клетках, сумках или контейнерах, общая сумма габаритов которых не должна превышать 120 сантиметров.

Собаки средних и крупных пород допускаются к перевозке только в намордниках и на коротком поводке. В этом случае проезд оплачивается по тарифу на ручную кладь: 59 рублей — в городском сообщении, а в пригородном — в зависимости от расстояния. Так, при поездке до 25 км стоимость составит 59 рублей, от 25 до 50 км — 118 рублей, свыше 50 км — 177 рублей.

Водитель и пассажиры вправе рассчитывать на ответственное поведение владельцев животных: питомцы не должны мешать другим пассажирам и загрязнять салон автобуса. Полную ответственность за поведение и безопасность животного во время поездки несёт его владелец.

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Мытищинские нейрохирурги спасли женщину от полного паралича
23 мая 2025, 12:28

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Мытищинскую городскую больницу поступила 40-летняя женщина с жалобами на выраженную слабость и снижение чувствительности в руках и ногах. По словам пациентки, первые симптомы появились около четырёх месяцев назад после интенсивной физической нагрузки, когда она почувствовала боль в области шеи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Компьютерная томография показала разрушение шестого шейного позвонка, что спровоцировало воспалительный процесс. Вследствие этого произошёл смещением вышележащих отделов позвоночника, что привело к компрессии спинного мозга и его нервных корешков. Медики приняли решение о проведении срочной операции.

«Во время пятичасовой операции, которая была сделана через передний шейный доступ, мы удалили гнойный очаг, извлекли пораженный позвонок и заменили его имплантом, который с помощью винтов прочно соединили с соседними здоровыми позвонками», — сообщил врач-нейрохирург Мытищинской больницы Денис Бирюков.

По словам специалиста, нервная ткань крайне чувствительна к внешнему воздействию, и в подобных случаях последствия могут быть необратимыми. Однако благодаря своевременно проведённой операции, грамотной медикаментозной терапии и относительно молодому возрасту пациентки, удалось добиться восстановления утраченных функций.

Вскоре после вмешательства к пациентке вернулась чувствительность в руках, а затем и в ногах. К моменту выписки она уже начала самостоятельно передвигаться. На данный момент женщина чувствует себя удовлетворительно, выписана домой и проходит курс реабилитации.

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Подмосковные дорожники отремонтировали светофоры в семи городских округах
23 мая 2025, 12:14

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В семи городских округах Подмосковья специалисты Мосавтодора восстановили работу светофоров на региональных дорогах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы прошли на улице Андропова в Ступине, улице Московской в Чехове, проспекте Космонавтов в Королёве, а также на улице Мира в Мытищах. Кроме того, светофоры были восстановлены на улице Новотушинской в посёлке Путилково (Красногорский округ), улице Центральной в селе Братовщина (Пушкинский округ) и на подъезде к СНТ «Здоровье-1» в Лосино-Петровском округе.

В ведомстве уточнили, что обследование состояния дорожной инфраструктуры проводится еженедельно. В рамках содержания особое внимание уделяется элементам, от которых зависит безопасность дорожного движения — светофорам, дорожным знакам, освещению, ограждениям и искусственным неровностям.

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