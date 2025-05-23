В больницах Подмосковья с начала года запустили 25 современных рентген-аппаратов

В Мытищинскую городскую больницу поступила 40-летняя женщина с жалобами на выраженную слабость и снижение чувствительности в руках и ногах. По словам пациентки, первые симптомы появились около четырёх месяцев назад после интенсивной физической нагрузки, когда она почувствовала боль в области шеи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.