В больницах Подмосковья с начала года запустили 25 современных рентген-аппаратов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В подмосковных больницах с начала 2025 года заработали 25 новых рентген-аппаратов. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В этом году в медучреждениях Московской области ввели в эксплуатацию 25 современных рентген-аппаратов на сумму свыше 676 млн рублей. Сегодня в центральной поликлинике Раменской больницы заработал один из них. На него было выделено более 22 млн рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Он пояснил, что цифровые аппараты обладают минимальным лучевым воздействием и имеют высокое качество изображения. А результат исследования доступен сразу после диагностики
Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Как напомнили в министерстве, направление на исследование выдаёт лечащий врач. Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или региональный портал госуслуг «Здоровье».
Читайте также:
Мытищинские нейрохирурги спасли женщину от полного паралича
С начала года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 25 тыс. малышей
Ступинские хирурги спасли жизнь пациента с тяжёлым инсультом
Лора Луганская