В Истре построят ФОК с крытым катком

10 октября 2025, 17:36

оригинал Фото: istockphoto.com/FamVeld

Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком планируют построить в микрорайоне Полево города Истра. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, построить ФОК и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить выполнение контракта планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.