В Истре построят ФОК с крытым катком
Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком планируют построить в микрорайоне Полево города Истра. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, построить ФОК и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить выполнение контракта планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена подряда составляет 1 миллиард 72 миллионов 11 тысяч 427 рублей 59 копеек. Заявки принимаются до 22 октября.
Деньги на строительство выделят из федерального и областного бюджетов.