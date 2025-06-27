Врач дал неутешительный прогноз о здоровье пострадавшего ребенка в Шереметьево
Невролог Александр Комаров: покалеченный в аэропорту мальчик может стать инвалидом
Мальчик из Ирана, которого в аэропорту Шереметьево бросили об пол, может остаться инвалидом. Об этом заявил врач-невролог Александр Комаров. По его словам, подобные травмы часто несовместимы с жизнью, но детский организм более пластичен.
«Точно будет серьезная инвалидизация. Потому что перелом основания черепа и субдуральная гематома значительно влияют на ткань головного мозга», — рассказал Комаров в интервью NEWS.ru.Он также не исключил, что в будущем у ребенка могут возникнуть проблемы с памятью, парезы, параличи и трудности с координацией. Врач отметил, что на лечение мальчика потребуется «вся жизнь», и не исключил, что ребенок может так и не выйти из комы.
Напомним, инцидент произошел 24 июня. 31-летний белорус, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, жестоко избил ребенка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.