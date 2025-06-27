Врач дал неутешительный прогноз о здоровье пострадавшего ребенка в Шереметьево

27 июня 2025, 12:24

Невролог Александр Комаров: покалеченный в аэропорту мальчик может стать инвалидом

Фото: iStock / gorodenkoff

Мальчик из Ирана, которого в аэропорту Шереметьево бросили об пол, может остаться инвалидом. Об этом заявил врач-невролог Александр Комаров. По его словам, подобные травмы часто несовместимы с жизнью, но детский организм более пластичен.







«Точно будет серьезная инвалидизация. Потому что перелом основания черепа и субдуральная гематома значительно влияют на ткань головного мозга», — рассказал Комаров в интервью NEWS.ru.