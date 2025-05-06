Врачи НИКИ детства вылечили ребенка от опасного заболевания опасное иерсиниоза

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В НИКИ детства обратилась мама с 12-летним сыном. После возвращения из детского лагеря у мальчика начались боли в животе и кишечное расстройство. Мама пыталась лечить его самостоятельно, но потом подросток пожаловался на боль в суставах, после чего ребёнка отвели к врачу-инфекционисту Ольге Кандобе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«По клинической картине и опросу, наш специалист заподозрил иерсиниоз — инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия рода Yersinia. Без лечения инфекция может поражать различные органы и системы организма, в данном случае у ребенка пострадали суставы. Коварство иерсиниоза в том, что он маскируется под обычное кишечное расстройство», — объяснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Инфицирование происходит при употреблении немытых овощей и фруктов. Бактерии проникают в кишечник через слизистую оболочку, где размножаются и выделяют токсины. Это вызывает воспаление слизистой оболочки и нарушение работы кишечника.
«Основные признаки заболевания: боль в животе, диарея, тошнота, рвота, снижение аппетита, лихорадка, озноб, слабость, головная боль, поражение суставов, боль, ограничение подвижности, может наблюдаться увеличение лимфатических узлов», — отметила Кандоба.
Следует знать, что лечение иерсиниоза должно проводиться под контролем специалиста. Самолечение может привести к негативным последствиям. Меры по предотвращению иерсиниоза включают тщательное мытьё овощей, фруктов и других продуктов, которые могли контактировать с выделениями грызунов. Важно мыть руки перед приёмом пищи, после посещения уборной и контакта с животными.
Читайте также:
Эндоскописты Центра Рошаля достали из желудка девочки ложку
Свыше 29 тыс. подмосковных ветеранов с начала года прошли диспансеризацию
В Подмосковье с начала года проверили на ВИЧ около 630 тысяч человек
Дайана Хусинова