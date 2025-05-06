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Главная / Новости / Подмосковье/ В онкодиспансере в Балашихе заработал новый цифровой маммограф

В онкодиспансере в Балашихе заработал новый цифровой маммограф

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза заработал в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе, сообщает пресс-служба городского округа.
«Цифровой рентгеновский маммограф с томосинтезом позволяет получить трёхмерное изображение молочной железы благодаря оптимизированному алгоритму 3D-реконструкции. Такое исследование снижет необходимость проведения дополнительной диагностики и уменьшает количество ложноположительных диагнозов», — говорится в сообщении.
Кроме того, исследование на новом аппарате проходит быстрее, что помогает снизить как дискомфорт пациента, так и рентгеновскую нагрузку на его организм. При этом специалист сразу видит результат исследования на экране и может скорректировать точку прицеливания.

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В семи округах Московской области починили дорожные ограждения
06 мая 2025, 12:41

Фото: пресс-служба МТДО МО

Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в семи подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонт ограждений провели, в частности, на Олимпийском проспекте в Мытищах, г проспекте Мира во Фрязине, на 1-й Железнодорожной улице в Можайске, на набережной Циолковского в Жуковском, а также на Леоновском шоссе в Балашихе и на улице Агрогородок в балашихинской деревне Чёрное», — говорится в сообщении.
Ограждения починили также на дороге в деревне Брёхово городского округа Химки и на 29-м километре Волоколамского шоссе в городском округе Красногорск.

В областном Минтрансе также разъяснили, что барьерные ограждения снижают риск съезда с проезжей части, тросовые — разделяют транспортные потоки, а перильные не дают пассажирам переходить дорогу в неположенном месте и препятствуют выезду машин на тротуар.

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#мосавтодор
#ремонт дорог
#московская область
#подмосковье
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В Мытищах снесли 97-летний многоквартирный дом
06 мая 2025, 12:01

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный двухэтажный многоквартирный дом, построенный в 1928 году, снесли на Комсомольской улице в Мытищах, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома на четыре квартиры составляла около 260 квадратных метров. Со временем постройка обветшала, её признали аварийной и жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В первом квартале 2025 года аварийный дом снесли, в настоящее время на освободившемся земельном участке ведутся подготовительные работы для постройки современного жилья.

Всего на территории городского округа Мытищи было выявлено 462 аварийных здания, самостроя и недостроя. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 326 объектов. Работа в этом направлении продолжается.

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#мособлархитектура
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В Подмосковье обсудят развитие гостиничного и рекреационного бизнеса
06 мая 2025, 11:44

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Форум, посвящённый развитию гостиничного и рекреационного бизнеса в Подмосковье, состоится 15 мая в Солнечногорске мая на площадке мастерской управления «Сенеж», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Форум станет площадкой для диалога бизнеса и власти. Участники обсудят основные тренды в сфере гостеприимства, меры поддержки индустрии туризма, изменения в законодательстве, ресурсы для развития, кадровую ситуацию и реализацию нацпроекта ««Туризм и гостеприимство», — говорится в сообщении.
Отдельное внимание в рамках форума будет уделено глэмпингам, в том числе — ограничениям по их размещению, техническому присоединению к инженерным сетям и пр.

Форум «Развитие гостиничного и рекреационного бизнеса в Московской области» будет проходить с 11:00 до 17:00, участие бесплатное. Онлайн-регистрация открыта до 13 мая.

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#подмосковье
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Фермеры Подмосковья с начала года получили в аренду без торгов более 360 га
06 мая 2025, 11:28

Фото: istockphoto.com/fotokostic

Более 360 гектаров областной земли сельскохозяйственного назначения передали в аренду Подмосковным фермерам без проведения торгов с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«В аренду аграриям без торгов было передано 12 земельных участков общей площадью свыше 360 гектаров. Из них десять участков площадью более 357 га предоставили фермерским хозяйствам в Щёлкове, Чехове, Коломне, Воскресенске, Истре, Рузском и Павлово-Посадском округах, а два участка площадью около 4 га в округе Серпухов предоставили областным сельхозорганизациям», — сказал глава Минимущества региона Тихон Фирсов.
Он добавил, что предоставление в аренду аграриям областных земель сельскохозяйственного назначения является одним из способов поддержки АПК и вовлечения новых площадей в хозяйственный оборот.

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В Подмосковье проведут первый этап парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025
06 мая 2025, 11:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый из четырех этапов международного парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025 проведут на Пестовском водохранилище в округе Мытищи с 22 по 23 мая, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участниками регаты станут 20 самых сильных команд и около 100 спортсменов, в числе которых призёры и победители национальных и мировых Кубков и чемпионатов в разных классах яхт и лидеры российской сборной по парусному спорту», — говорится в сообщении.
В рамках турнира таже будут проводиться соревнования Tenzor Cup Junior для яхтсменов в возрасте от семи до 13 лет.

Отмечается, что турнира Tenzor Elite Cup 2025 будет проходить в четыре этапа, из которых первые три проведут на Пестовском водохранилище, а финальный — в Сочи.

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