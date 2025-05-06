В онкодиспансере в Балашихе заработал новый цифровой маммограф

Первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза заработал в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе, сообщает пресс-служба городского округа.
«Цифровой рентгеновский маммограф с томосинтезом позволяет получить трёхмерное изображение молочной железы благодаря оптимизированному алгоритму 3D-реконструкции. Такое исследование снижет необходимость проведения дополнительной диагностики и уменьшает количество ложноположительных диагнозов», — говорится в сообщении.Кроме того, исследование на новом аппарате проходит быстрее, что помогает снизить как дискомфорт пациента, так и рентгеновскую нагрузку на его организм. При этом специалист сразу видит результат исследования на экране и может скорректировать точку прицеливания.
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Лев Каштанов