В больнице Подольска подключили новое оборудование для реанимации новорождённых

19 сентября 2025, 12:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Аппараты искусственной вентиляции легких для новорождённых, открытая реанимационная система, а также кувезы для стабилизации младенцев и новый наркозный аппарат поступили в Подольскую детскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Новое оборудование уже начали использовать для спасения малышей.



