В больнице Подольска подключили новое оборудование для реанимации новорождённых
Аппараты искусственной вентиляции легких для новорождённых, открытая реанимационная система, а также кувезы для стабилизации младенцев и новый наркозный аппарат поступили в Подольскую детскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новое оборудование уже начали использовать для спасения малышей.
Он добавил, что в ноябре текущего года новую медицинскую технику получит лор-отделение окружной больницы, а также отделения травматологии и хирургии.«Всё это значительно облегчит работу врачей и повысит шансы на выздоровление самых маленьких пациентов. Продолжим и дальше оснащать Подольскую детскую больницу современным оборудованием в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьёва», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.