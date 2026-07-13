В больнице Пушкина спасли пациента с почти перекрытой сонной артерией

13 июля 2026, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пожилого мужчину, сонную артерию которого на три четверти закупорила бляшка, спасли врачи Пушкинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациент пришёл на плановый осмотр и рассказал о головокружениях и одном случае потери речи. Невролог направил его на УЗИ брахиоцефальных сосудов.





«Обследование выявило гемодинамическую бляшку, которая закрывала просвет сонной артерии на 75% на протяжении двух с половиной сантиметров. Бляшка была с тромботическими наслоениями и фрагментами распада, которые в любой момент могут отлетать и попадать в мозг. Эти процессы и приводят к ишемическому инсульту. Поэтому пациента незамедлительно госпитализировали и провели ему каротидную эндартерэктомию», — рассказал сосудистый хирург Пушкинской больницы Борис Козловский.