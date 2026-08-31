Здоровье в парках за лето проверили свыше 4400 жителей Подмосковья

31 августа 2026, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области продолжается акция «Проверь здоровье в парке», в рамках которой можно пройти профилактические обследования и получить консультацию медиков прямо во время прогулки. Об этом напомнили в пресс-службе Минздрава региона.





Летом акция привлекла более 4400 человек.

«Такой формат позволяет проверить основные показатели здоровья без посещения поликлиники и при необходимости вовремя обратиться к врачу. За лето в акции «Проверь здоровье в парке» приняли участие более 4400 жителей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.