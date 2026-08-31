Здоровье в парках за лето проверили свыше 4400 жителей Подмосковья
В Московской области продолжается акция «Проверь здоровье в парке», в рамках которой можно пройти профилактические обследования и получить консультацию медиков прямо во время прогулки. Об этом напомнили в пресс-службе Минздрава региона.
Летом акция привлекла более 4400 человек.
«Такой формат позволяет проверить основные показатели здоровья без посещения поликлиники и при необходимости вовремя обратиться к врачу. За лето в акции «Проверь здоровье в парке» приняли участие более 4400 жителей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В министерстве рассказали, что специалисты измеряют артериальное давление, рост, веса и другие показатели пациента, консультируют по вопросам профилактики заболеваний.
Диагностику проводят бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС и СНИЛС. При наличии показаний медработники рекомендуют пройти дополнительное обследование или обратиться в поликлинику.
Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».