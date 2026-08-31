Видновский перинатальный центр получил наркозный аппарат экспертного класса

31 августа 2026, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса стоимостью около шести миллионов рублей поступил в Видновский перинатальный центр. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Новая техника для проведения ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции лёгких позволяет точно дозировать ингаляционный анестетик в зависимости от возраста, пола и индекса массы тела пациента.





«Это самое лучшее наркозно-дыхательное оборудование. И очень удобно, что в нём есть встроенный вакуумный аспиратор для экстренной помощи», — рассказала анестезиолог-реаниматолог Аммури Луиза Мохаммад.