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Видновский перинатальный центр получил наркозный аппарат экспертного класса

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса стоимостью около шести миллионов рублей поступил в Видновский перинатальный центр. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Новая техника для проведения ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции лёгких позволяет точно дозировать ингаляционный анестетик в зависимости от возраста, пола и индекса массы тела пациента.

«Это самое лучшее наркозно-дыхательное оборудование. И очень удобно, что в нём есть встроенный вакуумный аспиратор для экстренной помощи», — рассказала анестезиолог-реаниматолог Аммури Луиза Мохаммад.
Оборудование закупили за счёт областного бюджета по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья 2023-2027».
Лев Каштанов

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