Врач объяснил, почему витаминные комплексы бесполезны
Элементолог Скальный: витаминные комплексы имеют несбалансированный состав
Приём витаминно-минеральных комплексов часто не даёт результатов из-за несбалансированного состава. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-элементолог медицинской клиники AdaptogenzzВ Андрей Скальный.
По его словам, в таких комплексах одни компоненты представлены в избытке, а другие практически отсутствуют. Кроме того, бывает, что некоторые элементы вовсе несовместимы, например, кальций снижает усвоение цинка и железа.
«Разные витамины требуют разных условий для усвоения. Водорастворимые витамины, как правило, рекомендуется принимать натощак или за 30–60 минут до еды. В отличие от них, жирорастворимые витамины лучше принимать во время или после еды», — отметил Скальный в беседе с Life.ru.
Он порекомендовал перед приёмом любых витаминов и макроэлементов сдать анализы, чтобы выяснить индивидуальные потребности организма, и обратиться к врачу для назначения необходимых препаратов. В этом случае приём добавок действительно будет эффективным, заключил врач.