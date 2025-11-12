Врач объяснил, почему витаминные комплексы бесполезны

12 ноября 2025, 13:20

Элементолог Скальный: витаминные комплексы имеют несбалансированный состав

Фото: iStock/Iryna Boiko

Приём витаминно-минеральных комплексов часто не даёт результатов из-за несбалансированного состава. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-элементолог медицинской клиники AdaptogenzzВ Андрей Скальный.





По его словам, в таких комплексах одни компоненты представлены в избытке, а другие практически отсутствуют. Кроме того, бывает, что некоторые элементы вовсе несовместимы, например, кальций снижает усвоение цинка и железа.





«Разные витамины требуют разных условий для усвоения. Водорастворимые витамины, как правило, рекомендуется принимать натощак или за 30–60 минут до еды. В отличие от них, жирорастворимые витамины лучше принимать во время или после еды», — отметил Скальный в беседе с Life.ru.