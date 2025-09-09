Новый клинико-диагностический центр «Ромашково» уже принял около 140 пациентов

09 сентября 2025, 21:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 140 пациентов уже обслужил новый клинико-диагностический центр «Ромашково» – филиал Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Филиал начал работу в селе Ромашково Одинцовского городского округа 1 сентября. В нём принимают педиатры, терапевты, офтальмологи и оториноларингологи. Работает кабинет УЗИ-диагностики.

«С момента открытия центра консультацию наших врачей получили почти 140 пациентов. Важно, что получить консультации специалистов в одном месте и пройти диагностику сможет вся семья. Центр оснащён современным оборудованием – аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, денситометром и видеоэндоскопическими стойками. К октябрю перечень медицинских услуг расширят до 40 профилей», – рассказала главврач Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.