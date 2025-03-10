В больницы Подмосковья поступит более 150 новых аппаратов ИВЛ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких получат больницы Московской области в текущем году, общая стоимость этого медицинского оборудования составила около 590 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной медицинской техникой. (…) Аппараты ИВЛ необходимы для оказания медицинской помощи пациентам с нарушением функции дыхания», — отметил зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.Новые аппараты ИВЛ поступят в пятнадцать подмосковных больниц. Закупка медицинского оборудования в Московской области ведётся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
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