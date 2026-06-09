В МОДКТОБ подростка излечили от болезненных вывихов после падения с питбайка

09 июня 2026, 15:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы избавили подростка от мучительных вывихов надколенника после падения с питбайка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В МОДКТОБ обратились родители с юношей, которого около года мучали боли в правом колене и нестабильность коленной чашечки. Ранее он получил травму во время ДТП. Катаясь на питбайке, подросток упал и повредил сустав.



После необходимых диагностических исследований врачи поставили диагноз – вывих надколенника.

«С учётом жалоб и МРТ‑исследования были все показания для хирургического лечения. Мы выполнили на коленном суставе реконструктивную операцию. С помощью операции артроскопии восстановлена внутренняя поддерживающая связка надколенника. Это малоинвазивная операция, которая входит в рамки программы высокотехнологичной медицинской помощи», – рассказал заведующий травматолого‑ортопедическим отделением МОДКТОБ №3 Сергей Катин.