В МОДКТОБ подростка излечили от болезненных вывихов после падения с питбайка
Хирурги Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы избавили подростка от мучительных вывихов надколенника после падения с питбайка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОДКТОБ обратились родители с юношей, которого около года мучали боли в правом колене и нестабильность коленной чашечки. Ранее он получил травму во время ДТП. Катаясь на питбайке, подросток упал и повредил сустав.
После необходимых диагностических исследований врачи поставили диагноз – вывих надколенника.
«С учётом жалоб и МРТ‑исследования были все показания для хирургического лечения. Мы выполнили на коленном суставе реконструктивную операцию. С помощью операции артроскопии восстановлена внутренняя поддерживающая связка надколенника. Это малоинвазивная операция, которая входит в рамки программы высокотехнологичной медицинской помощи», – рассказал заведующий травматолого‑ортопедическим отделением МОДКТОБ №3 Сергей Катин.Сейчас подросток уже дома. Впереди у него реабилитация, после которой функция сустава должна полностью восстановиться.