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В больницу Пушкинского округа поступило современное хирургическое оборудование

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Новое высокотехнологичное хирургическое оборудование поступило в стационарные отделения Пушкинской клинической больницы им. проф. В.Н. Розанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Медучреждение получило, в частности, электрохирургические коагуляторы. Они позволяют минимизировать кровотечение в ходе оперативного вмешательства.

«Оснащение современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей Московской области. В этом году в больницы Подмосковья поставили 78 единиц электрохирургического оборудования», — цитируются в сообщении слова зампреда подмосковного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.
Закупка медицинского оборудования ведётся по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

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