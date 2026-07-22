В больницу Пушкинского округа поступило современное хирургическое оборудование

22 июля 2026, 18:30

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Новое высокотехнологичное хирургическое оборудование поступило в стационарные отделения Пушкинской клинической больницы им. проф. В.Н. Розанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Медучреждение получило, в частности, электрохирургические коагуляторы. Они позволяют минимизировать кровотечение в ходе оперативного вмешательства.



