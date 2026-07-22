В больницу Пушкинского округа поступило современное хирургическое оборудование
Новое высокотехнологичное хирургическое оборудование поступило в стационарные отделения Пушкинской клинической больницы им. проф. В.Н. Розанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Медучреждение получило, в частности, электрохирургические коагуляторы. Они позволяют минимизировать кровотечение в ходе оперативного вмешательства.
Закупка медицинского оборудования ведётся по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».«Оснащение современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей Московской области. В этом году в больницы Подмосковья поставили 78 единиц электрохирургического оборудования», — цитируются в сообщении слова зампреда подмосковного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.