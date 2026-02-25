В Бронницах для долголетов проведут занятие гимнастикой цигун

25 февраля 2026, 18:52

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Бронницы

Очередное занятие китайской гимнастикой цигун проведут для участников программы «Активное долголетие» в четверг, 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Практика цигун включает в себя физические и дыхательные упражнения, а также медитацию, благодаря чему улучшает не только здоровье, но и душевное состояние.





«Занятие проведёт опытный тренер, руководитель Центра развития творческой личности z-Practika Константин Бахурин», — говорится в сообщении.