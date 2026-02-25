В Бронницах для долголетов проведут занятие гимнастикой цигун
Очередное занятие китайской гимнастикой цигун проведут для участников программы «Активное долголетие» в четверг, 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Практика цигун включает в себя физические и дыхательные упражнения, а также медитацию, благодаря чему улучшает не только здоровье, но и душевное состояние.
«Занятие проведёт опытный тренер, руководитель Центра развития творческой личности z-Practika Константин Бахурин», — говорится в сообщении.Мероприятие состоится по адресу: улица Красная, дом №24. Начало в 11:00.
Программа «Активное долголетие» реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрей Воробьёва с 2019 года. Для её участников проводят различные уроки, лекции, тренировки и экскурсионные поездки. Присоединиться к программе может любой желающий пенсионного и предпенсионного возраста.