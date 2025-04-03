В Серпухове снесли двухэтажный многоквартирный дом

Многоквартирный двухэтажный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Пролетарской улице в Серпухове, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Блочный дом на восемь квартир был построен в 1961 году, его общая площадь составляла около 340 квадратных метров. Со временем основные конструктивные элементы здания пришли в негодность, в связи с чем дом признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а здание решено было ликвидировать. Постройку снесли в первом квартале текущего года», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.
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