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В Клину на месте снесённого деревенского клуба 1952 года разобьют газон

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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В деревне Васильково городского округа Клин снесли здание бывшего деревенского клуба. Объект нежилого назначения находился в аварийном состоянии, рассказали в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Одноэтажное кирпичное здание клуба было построено в 1952 году. Его площадь составляла чуть более 90 кв. м. Со временем прочность и надёжность строительных конструкций снизились, сооружение утратило эксплуатационную пригодность и было заброшено. Полуразрушенную постройку внесена в список для ликвидации и снесли в этом месяце», – рассказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Сейчас участок очищен от аварийного объекта и строительного мусора. Освободившуюся территорию планируют благоустроить и разбить на этом месте газон.

По данным ведомства, всего в городском округе Клин выявили более 270 объектов незавершённого строительства. Сейчас уже снесено, достроено и приведено в соответствие 205 объектов, то есть 75% от общего количества.

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В Дубне оздоровят яблони исторической аллеи на набережной Волги
26 марта 2025, 18:09

В Дубне решили омолодить историческую яблоневую аллею на набережной Волги. Чтобы продлить жизнь яблоням, сотрудники МБУ «Городские парки» приступили к обрезке деревьев, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Обрезка – важная часть процедуры омоложения яблонь. Зима в этом году покинула регион рано, и теперь важно успеть провести работы до набухания почек.
«Яблоневая аллея Менделеевской набережной – достояние Дубны, любимое место многих поколений горожан. Мы уделяем особое внимание её сохранению. В этом сезоне поставил задачу провести оздоравливающую обрезку деревьев», – отметил глава наукограда Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Все участки на яблонях, где срезают ветви, сразу обрабатывают защитными средствами от грибковых заболеваний. К концу недели работы на яблоневой аллее планируют завершить.

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Серпуховский врач Михайлова назвала главные симптомы туберкулёза
26 марта 2025, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове снижается заболеваемость туберкулёзом, сообщила заведующая филиалом «Подольский» Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера Ирина Михайлова. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом она выступила в управлении Серпуховской больницы с данными об эпидемиологической обстановке в муниципалитете.
«С каждым годом наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. В прошлом году были выявлены 29 человек, в этом – 24. В этом заслуга профилактической работы и медосмотров работников организаций. Благодаря этому удается своевременно выявить заболевание и вылечить пациента», – отметила Михайлова, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Ещё в XIX веке эту болезнь называли «белой чумой» и «чахоткой», а излечиться от неё было почти невозможно. Современная медицина способна не только лечить, но и предотвращать тяжёлые последствия, выявляя заболевание на ранней стадии.
«Врачи-фтизиатры призывают жителей Серпухова внимательно относиться к своему здоровью. Главные симптомы туберкулёза – кашель более трёх недель или покашливание с выделением мокроты, с кровью, боли в груди, потеря аппетита, снижение веса, усиленное потоотделение, особенно по ночам, общее недомогание и слабость, периодическое повышение температуры тела», – перечислили в администрации.
Чтобы оградить себя от заражения туберкулёзом, нужно полноценно питаться, заниматься спортом, не курить и не злоупотреблять алкоголем. К тому же лучше держаться подальше от кашляющих людей, стараться чаще проветривать помещения и содержать их в чистоте.

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В Подмосковье отремонтируют 500 км региональных дорог к малым населённым пунктам
26 марта 2025, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Московской области приведут в порядок 500 километров региональных дорог, ведущих к небольшим населённым пунктам. Работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Каждый год мы уделяем большое внимание ремонту дорог в черте малых населённых пунктов и подъездов к деревням, чтобы обеспечить комфортный проезд жителей к домам и социальным объектам. В этом сезоне специалисты Мосавтодора отремонтируют около 200 участков региональной сети, обеспечивающих связь малых населённых пунктов с 37 окружными центрами», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

ВСергиево-Посадском округе обновят покрытие на подъезде от Ярославского шоссе к селу Глинково. В Орехово-Зуевском округе ремонт коснётся дороги, соединяющей посёлок Авсюнино и деревню Дорохово. В Воскресенске новое покрытие появится в селе Марчуги.

В Серпухове ремонт затронет дороги в деревнях Мартьяново и Лужки, а в Чехове — в посёлке Столбовая на улице Школьной. В Шаховской заменят дорожное полотно между деревнями Бурцево и Андреевское, а в Истре — от железнодорожной станции Холщёвики до деревни Глебово и на других участках.

Подробный список участков, включённых в программу ремонта, опубликован на сайте Минтранса Подмосковья.

Обновление сельских и подъездных дорог улучшит транспортную доступность малых населённых пунктов, обеспечив комфортное и безопасное передвижение.

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Чемпионат России по мас-рестлингу пройдет в Люберцах 29 и 30 марта
26 марта 2025, 17:39

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Городской округ Люберцы станет площадкой для чемпионата России по мас-рестлингу, который пройдёт 29 и 30 марта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из 21 региона страны. Они поборются за медали в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин, а также в абсолютной категории. Подмосковье представят 22 спортсмена.

«Это знаковое событие для отечественного мас-рестлинга и для моего родного городского округа Люберцы. Уверен, что соревнования пройдут на высочайшем уровне», — подчеркнул первый вице-президент федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

Торжественное открытие состоится 29 марта в 14:00. 30 марта зрители смогут увидеть поединки в абсолютной категории.

Место проведения: Московская область, г. о. Люберцы, ул. Смирновская, 4, дворец спорта «Триумф». Даты: 29–30 марта 2025 года.

Мас-рестлинг — национальный спорт Якутии, официально признанный в России. В 2003 году его включили во Всероссийский реестр видов спорта, а в 2017 году он получил статус вида спорта РФ.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Это бесконтактное единоборство, в котором участники пытаются либо вырвать палку из рук соперника, либо перетянуть его на свою сторону. Победа присуждается спортсмену, выигравшему два из трёх раундов.

Чемпионат проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Клинский мясокомбинат выпустил новую линейку продукции для детей
26 марта 2025, 17:30

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Клинский мясокомбинат, входящий в агропромышленную Группу «ПРОДО», выпустил новую линейку мясной продукции для детей под брендом «Клинский детям». Продукты, сертифицированные Федеральным научным центром пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН, уже начали поступать в розничные сети Москвы и Подмосковья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В серию вошли четыре вида изделий: сосиски «Молочные» и «Сливочные», а также вареные колбасы «Детская» и «Детская-вита». Продукция создана с учетом особенностей питания детей старше трех лет, а ее производство проходит строгий контроль на каждом этапе.

В рецептуре отсутствуют искусственные добавки, консерванты и усилители вкуса, что делает продукты безопасными для малышей. Кроме того, линейка обогащена витаминами и минералами, а содержание соли снижено в соответствии с современными нормами здорового питания.

Директор «Мясокомбината Клинский» Светлана Рыжова отметила, что разработка новой детской серии стала результатом многолетних исследований. По ее словам, предприятие выпускает продукцию для детей уже почти десять лет и за это время оборудовало отдельный цех с современным оснащением для производства этих изделий.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что спрос на детские мясные продукты в регионе активно растет. По данным анализа продаж, за последний год реализация детских сосисок увеличилась на 6%, а вареных колбас — почти в полтора раза (на 49%). Этот сегмент развивается значительно быстрее, чем рынок мясной гастрономии в целом.

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