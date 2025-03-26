В Клину на месте снесённого деревенского клуба 1952 года разобьют газон

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В деревне Васильково городского округа Клин снесли здание бывшего деревенского клуба. Объект нежилого назначения находился в аварийном состоянии, рассказали в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Одноэтажное кирпичное здание клуба было построено в 1952 году. Его площадь составляла чуть более 90 кв. м. Со временем прочность и надёжность строительных конструкций снизились, сооружение утратило эксплуатационную пригодность и было заброшено. Полуразрушенную постройку внесена в список для ликвидации и снесли в этом месяце», – рассказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Сейчас участок очищен от аварийного объекта и строительного мусора. Освободившуюся территорию планируют благоустроить и разбить на этом месте газон.
По данным ведомства, всего в городском округе Клин выявили более 270 объектов незавершённого строительства. Сейчас уже снесено, достроено и приведено в соответствие 205 объектов, то есть 75% от общего количества.
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Лора Луганская