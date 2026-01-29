В Реутове за ночь расчистили 400 кубометров снега
Последствия сильнейших осадков продолжают устранять в Реутове сотрудники коммунальных служб. За ночь специалисты вывезли из города 400 кубометров снега.
Для обеспечения безопасного движения по городу дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы. Как пояснил начальник отдела дорожного хозяйства МБУ «ХЭУ» Антон Борисович Варфламеев, ночная уборка играет ключевую роль. В это время, когда транспортный поток минимален, можно наиболее эффективно проводить работы по очистке. Техника может частично перекрывать дороги для большей эффективности, а также очищать остановки общественного транспорта, чтобы утром жители могли беспрепятственно ими пользоваться.
«Простите, если мы шумим и мешаем вам спать, но без этого невозможно убраться», — прокомментировал ситуацию Варфламеев.Днем на линии работают около 12 тракторов МТЗ, три комбинированные дорожные машины на базе КАМАЗ, а также погрузчики и самосвалы. В ночную смену обычно выходят три дорожные машины, девять подметально-уборочных МТЗ и две единицы техники для обработки тротуаров. Отдельные бригады занимаются вывозом снега с улиц и основных магистралей.
Улица Октября — одна из самых загруженных транспортных артерий города. Ночная смена коммунальных служб началась именно с её расчистки. Бригаде специалистов понадобилось всего несколько часов, чтобы очистить и расширить проезжую часть и вывезти весь снег.
Обычно за одну ночь удается вывезти до 400 кубометров снега, а в среднем за сутки этот показатель достигает 600-800 кубометров. Работа коммунальщиков в Реутове продолжается в усиленном режиме до полной нормализации ситуации на городских дорогах.