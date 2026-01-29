В Реутове за ночь расчистили 400 кубометров снега

29 января 2026, 04:32

оригинал Фото: Мария Овчинникова

Последствия сильнейших осадков продолжают устранять в Реутове сотрудники коммунальных служб. За ночь специалисты вывезли из города 400 кубометров снега.





Для обеспечения безопасного движения по городу дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы. Как пояснил начальник отдела дорожного хозяйства МБУ «ХЭУ» Антон Борисович Варфламеев, ночная уборка играет ключевую роль. В это время, когда транспортный поток минимален, можно наиболее эффективно проводить работы по очистке. Техника может частично перекрывать дороги для большей эффективности, а также очищать остановки общественного транспорта, чтобы утром жители могли беспрепятственно ими пользоваться.



«Простите, если мы шумим и мешаем вам спать, но без этого невозможно убраться», — прокомментировал ситуацию Варфламеев.