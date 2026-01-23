В Мытищах завершили строительство трёх переходов на Афанасовском шоссе
Строительство трёх надземных пешеходных переходов завершили на Афанасовском шоссе в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы выполнили в рамках реконструкции трассы.
«На сегодняшний день завершено обустройство съездов и трёх пешеходных переходов. Строители закончили работы по остеклению и монтажу внутреннего освещения», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.В министерстве также отметили, что на съездах уложили асфальт и заканчивают установку бортового камня и тротуарной плитки.
Реконструкция Афанасовского шоссе проводилась от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе, его протяжённость составила 2,7 километра. Участок расширили до четырёх полос.