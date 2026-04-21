В Бронницы 23 апреля приедет мобильный центр здоровья
Мобильный центр здоровья Раменской больницы будет принимать пациентов в Бронницах в четверг, 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В мобильном центре, который расположится на Советской улице рядом с культурно-досуговым центром «Бронницы», можно будет пройти первый этап диспансеризации.
«Пациентам предлагается измерить давление, сделать компьютерный скрининг сердца и сдать анализ крови, а также получить консультацию терапевта. Если на первичном осмотре обнаружатся какие-то проблемы со здоровьем, человека направят на углублённое обследование», — говорится в сообщении.Предварительная запись для посещения мобильного медцентра не нужна. Достаточно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Время работы — с 15:00 до 18:00.