Волонтёры устроили праздник для пациентов НИКИ детства
Праздник под названием «Сундук с историями» организовали волонтёры для маленьких пациентов отделения ревматологии стационара НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для ребят провели литературную викторину и творческий мастер-класс. Кроме того, всем желающим наносили аквагрим.
«Лечение ревматических патологий у детей требует исключительно комплексного подхода, где наравне с медикаментозной терапией огромное значение имеет психоэмоциональный комфорт пациента. Культурно-досуговые мероприятия существенно снижают уровень стресса, помогают детям адаптироваться к больничному режиму и сохранить позитивный настрой, что очень важно для восстановления», — сказала завотделением ревматологии НИКИ детства Валентина Валуйчикова.В завершение праздника ребята получили в подарок книги.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, предоставление грантов на реализацию проектов, помощь в открытии и ведении дел социальных НКО и пр.