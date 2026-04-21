Волонтёры устроили праздник для пациентов НИКИ детства

21 апреля 2026, 12:03

Праздник под названием «Сундук с историями» организовали волонтёры для маленьких пациентов отделения ревматологии стационара НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Для ребят провели литературную викторину и творческий мастер-класс. Кроме того, всем желающим наносили аквагрим.





«Лечение ревматических патологий у детей требует исключительно комплексного подхода, где наравне с медикаментозной терапией огромное значение имеет психоэмоциональный комфорт пациента. Культурно-досуговые мероприятия существенно снижают уровень стресса, помогают детям адаптироваться к больничному режиму и сохранить позитивный настрой, что очень важно для восстановления», — сказала завотделением ревматологии НИКИ детства Валентина Валуйчикова.