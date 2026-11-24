24 ноября 2026, 10:31

оригинал Фото: медиасток.рф

Законопроект, предлагающий сдавать в аренду под ёмкости для сбора вторсырья площадки не только муниципальной, но и областной собственности, рассмотрят депутаты Мособлдумы на заседании в четверг, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Важность этой инициативы отметил председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.





«Сейчас в Подмосковье не хватает инфраструктуры для раздельного сбора. Именно для этого и принимается закон – чтобы у бизнеса появилась возможность ставить баки для текстиля и стекла ещё и на областной земле без лишних процедур. О том, что бизнес готов подключаться, свидетельствуют цифры: ежемесячно поступает порядка 120 заявок на установку фандоматов и баков для сбора текстиля. Если закон примут, мы сможем их удовлетворить», — подчеркнул Шапкин.