В Бурятии отца приговорили к 14 годам колонии за убийство новорожденной дочери
В Бурятии мужчину приговорили к 14 годам колонии за убийство своей новорожденной дочери. Об этом сообщает telegram-канал Babr Mash.
Происшествие случилось в августе прошлого года. Тогда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с сожительницей в улусе Дэдэ-Ичетуй. Во время ссоры он схватил девочку и несколько раз ударил ее головой о дверь. После мужчина зарезал младенца.
Об исчезновении ребенка рассказала соседка. Девочку нашли на веранде дома. Пара воспитывала еще двоих детей, которых у них изъяли. В ходе расследования выяснилось, что у мужчины проблемы с психикой. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
