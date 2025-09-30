Воткнувшую нож в администратора клуба москвичку задержали
В Москве задержали женщину, воткнувшую нож в администратора клуба. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Отмечается, что 37-летняя москвичка устроила поножовщину в караоке на Новом Арбате. Она вела себя вызывающе в баре, поэтому администратор попросил её покинуть заведение.
На улице она отказалась садиться в такси с мужем, влетела обратно в клуб и вонзила нож в грудь администратора.
Пострадавшего сотрудника экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Вскоре дебоширку задержали правоохранители. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
