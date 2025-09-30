Достижения.рф

Воткнувшую нож в администратора клуба москвичку задержали

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Москве задержали женщину, воткнувшую нож в администратора клуба. Об этом сообщает «МВД Медиа».



Отмечается, что 37-летняя москвичка устроила поножовщину в караоке на Новом Арбате. Она вела себя вызывающе в баре, поэтому администратор попросил её покинуть заведение.

На улице она отказалась садиться в такси с мужем, влетела обратно в клуб и вонзила нож в грудь администратора.

Пострадавшего сотрудника экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Вскоре дебоширку задержали правоохранители. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Анастасия Чинкова

