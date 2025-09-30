Достижения.рф

В Москве парализованный инвалид медленно умирал от голода рядом с разложившемся телом умершей матери

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве парализованный парень-инвалид медленно умирал от голода после внезапной смерти матери. Об этом сообщают городские СМИ.



Отмечается, что у женщины произошёл инфаркт в ванной, после чего она скончалась. Её сын оказался обречён – он медленно умирал в одиночестве без пищи и воды. Родственников у них не было, поэтому продолжительное время никто не подозревал о случившемся.

После вскрытия квартиры полицейские стали свидетелями ужасного – тело матери разложилось и почернело. На место прибыли дезинсекторы.

Анастасия Чинкова

