В Москве парализованный инвалид медленно умирал от голода рядом с разложившемся телом умершей матери
В Москве парализованный парень-инвалид медленно умирал от голода после внезапной смерти матери. Об этом сообщают городские СМИ.
Отмечается, что у женщины произошёл инфаркт в ванной, после чего она скончалась. Её сын оказался обречён – он медленно умирал в одиночестве без пищи и воды. Родственников у них не было, поэтому продолжительное время никто не подозревал о случившемся.
После вскрытия квартиры полицейские стали свидетелями ужасного – тело матери разложилось и почернело. На место прибыли дезинсекторы.
