Пензенской больнице выписали штраф в 400 тысяч рублей за лечение мигранта

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Пензе полиция выписала штраф в 400 тысяч рублей областной больнице за лечение мужчины из Таджикистана. Об этом сообщает «Царьград».



Правоохранители выяснили, что врачи не передали сведения о мигранте в соответствующую службу. В итоге учреждение признали виновным в нарушении правил нахождения иностранцев в России. Главврач обратился в суд с просьбой отменить наказание, указав на отсутствие ущерба для интересов государства.

Суд принял во внимание его аргументы и встал на сторону здравницы, признав нарушение формальным. Штраф заменили на устное предупреждение.

Юристы отмечают, что врачи оказались в сложной ситуации. По закону, они не могут отказать в помощи пациентам, поступившим к ним с экстренными показаниями, даже если речь идет о мигранте.

