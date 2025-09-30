Пензенской больнице выписали штраф в 400 тысяч рублей за лечение мигранта
В Пензе полиция выписала штраф в 400 тысяч рублей областной больнице за лечение мужчины из Таджикистана. Об этом сообщает «Царьград».
Правоохранители выяснили, что врачи не передали сведения о мигранте в соответствующую службу. В итоге учреждение признали виновным в нарушении правил нахождения иностранцев в России. Главврач обратился в суд с просьбой отменить наказание, указав на отсутствие ущерба для интересов государства.
Суд принял во внимание его аргументы и встал на сторону здравницы, признав нарушение формальным. Штраф заменили на устное предупреждение.
Юристы отмечают, что врачи оказались в сложной ситуации. По закону, они не могут отказать в помощи пациентам, поступившим к ним с экстренными показаниями, даже если речь идет о мигранте.
Читайте также: