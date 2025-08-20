Российская актриса погибла в лесу Нижегородской области после сбора ягод
Заслуженная артистка России София Шельменкина трагически погибла в лесу Нижегородской области после того, как отправилась собирать ягоды и не вернулась домой
Поисковый отряд «Рысь» сообщил о гибели заслуженной артистки России Софии Шельменкиной, которая заблудилась в лесу Семеновского района Нижегородской области. 79-летняя актриса ушла за ягодами 7 августа и не вернулась домой. Поиски начались спустя два дня, а 16 августа ее тело было обнаружено.
София Шельменкина родилась в 1946 году, окончила Горьковское театральное училище в 1965 году и начала карьеру в Ставропольском театре кукол. С 1968 года она посвятила себя Горьковскому (ныне Нижегородскому) театру кукол, где проработала 53 года и сыграла более 40 ролей. В 1979 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.
Следственный комитет подтвердил, что признаков криминального характера смерти не обнаружено. По информации источников, у актрисы были проблемы со слухом, что могло осложнить ее поиски. Прощание с Шельменкиной состоялось 19 августа в одном из храмов Нижнего Новгорода.
Читайте также: