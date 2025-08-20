Российская актриса погибла в лесу Нижегородской области после сбора ягод

20 августа 2025, 04:24

Актриса Шельменкина погибла в лесу Нижегородской области после сбора ягод

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Заслуженная артистка России София Шельменкина трагически погибла в лесу Нижегородской области после того, как отправилась собирать ягоды и не вернулась домой