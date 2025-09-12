В Братске мошенники подкупили женщину добротой и убедили отдать 10 млн рублей

12 сентября 2025, 08:31

Фото: iStock/artoleshko

В Братске мошенники подкупили 57-летнюю женщину добротой и убедили отдать 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «КП».





Как оказалось, россиянка обратилась к аферистам по совету знакомого. Женщина искала инвестиционную компанию, чтобы выгодно вложить свои средства. Ей написал лжеброкер, который создал для нее фиктивный личный кабинет с растущими цифрами «прибыли». Чтобы усыпить бдительность, мошенники переводили на счет ее супруга по 30-40 тысяч рублей.





«Я понимала, что все это похоже на обман, но они были такими внимательными и вежливыми, что рука не поднималась оборвать разговор», — призналась женщина.