В Братске мошенники подкупили женщину добротой и убедили отдать 10 млн рублей
В Братске мошенники подкупили 57-летнюю женщину добротой и убедили отдать 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «КП».
Как оказалось, россиянка обратилась к аферистам по совету знакомого. Женщина искала инвестиционную компанию, чтобы выгодно вложить свои средства. Ей написал лжеброкер, который создал для нее фиктивный личный кабинет с растущими цифрами «прибыли». Чтобы усыпить бдительность, мошенники переводили на счет ее супруга по 30-40 тысяч рублей.
«Я понимала, что все это похоже на обман, но они были такими внимательными и вежливыми, что рука не поднималась оборвать разговор», — призналась женщина.
В итоге пострадавшая отдала мошенникам все сбережения, кредиты под залог двух квартир, машины и занятые у знакомых деньги. Когда ей заблокировали счет, аферисты продолжали поддерживать ее и убедили перевести еще немного денег. По факту преступления возбуждено уголовное дело.