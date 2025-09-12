«Показывал навыки реанимации»: Врач останавливал сердце пациентам ради карьерного роста

12 сентября 2025, 03:50

Во Франции анестезиолог провоцировал инфаркты у пациентов ради демонстрации навыков

Фото: iStock/wildpixel

Во Франции анестезиолог Фредерик Пешье предстал перед судом за то, что провоцировал инфаркты у пациентов. Об этом сообщает France 24.





Пешье обвиняют в намеренном совершении «врачебных ошибок» с целью реанимировать пациентов после того, как у них остановится сердце. Врач желал продемонстрировать свои умения, а также дискредитировать коллег.



В материале отмечается, что анестезиолог работал в двух клиниках в период с 2008 по 2017 год. За это время у 30 пациентов Пешье произошли остановки сердца. Специалист незаметным образом ухудшал своим клиентам состояние, используя ряд медикаментов.



