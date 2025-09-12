«Показывал навыки реанимации»: Врач останавливал сердце пациентам ради карьерного роста
Во Франции анестезиолог провоцировал инфаркты у пациентов ради демонстрации навыков
Во Франции анестезиолог Фредерик Пешье предстал перед судом за то, что провоцировал инфаркты у пациентов. Об этом сообщает France 24.
Пешье обвиняют в намеренном совершении «врачебных ошибок» с целью реанимировать пациентов после того, как у них остановится сердце. Врач желал продемонстрировать свои умения, а также дискредитировать коллег.
В материале отмечается, что анестезиолог работал в двух клиниках в период с 2008 по 2017 год. За это время у 30 пациентов Пешье произошли остановки сердца. Специалист незаметным образом ухудшал своим клиентам состояние, используя ряд медикаментов.
В 12 случаях инфаркты оказались смертельными. Одним из самых юных пострадавших стал четырехлетний ребенок — у него зафиксировали две остановки сердца во время обычной операции на миндалинах. Самой пожилой жертве доктора было 89 лет.
Обвиняемый отрицает свою причастность к происшествиям. Он уверяет, все несчастные случаи являются результатом врачебных ошибок других медиков. Если Пешье признают виновным, его ждет пожизненное заключение.