В частном доме в Павловском Посаде нашли нарколабораторию
Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в частном доме на Луговой улице в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 46-летнего местного жителя.
«При обыске в доме изъяли 167 свёртков и 21 контейнер с со светлым веществом, 12 пакетов с растительным веществом, упаковочный материал, вакууматор, весы и канистры с химическими жидкостями», — говорится в сообщении.Общий вес изъятого вещества составил около восьми килограммов. Экспертиза части весом 900 граммов показала, что это наркотик мефедрон. Остальное проверят в ходе следствия.
Задержанный рассказал, что изготавливал запрещённые вещества для продажи на территории Подмосковья.