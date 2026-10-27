Младенца бросили на свалке в российском городе
В Самаре школьники нашли младенца на свалке. Об этом пишет газета «КП-Самара».
Инцидент произошел вечером 26 октября. Брошенная коляска с трехмесячной девочкой находилась возле мусорной площадки на улице Победы. О находке дети сообщили взрослым, а те вызвали полицейских и медиков. В коляске были бутылочка, подгузники, смесь и теплая вода. Ребенка госпитализировали, его жизнь вне опасности.
Правоохранители и сотрудники социальных служб оперативно прибыли на место и установили личности родителей. Отца малышки нашли, сейчас с ним работает полиция. Пока родителям грозит ответственность по статье 125 УК за оставление ребенка в опасности, однако в деле могут появиться новые подробности.
Ранее сообщалось, что шестимесячного ребенка, оказавшегося запертым в машине, освободили в подмосковной Шатуре.
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