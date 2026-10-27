Сиделка систематически избивала и оскорбляла пенсионерку во Владивостоке

27 октября 2026, 03:06

Во Владивостоке полиция задержала женщину по подозрению в истязании пенсионерки

Фото: iStock/Hartmut Kosig

Жительницу Владивостока поместили под стражу в рамках расследования дела об истязании пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморья.