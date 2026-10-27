Сиделка систематически избивала и оскорбляла пенсионерку во Владивостоке
Жительницу Владивостока поместили под стражу в рамках расследования дела об истязании пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморья.
Основанием для проверки стало заявление 38‑летнего жителя города, который попросил привлечь к ответственности сиделку. Та, по словам мужчины, оскорбляла и избивала его мать. Правоохранители назначили необходимые экспертизы, проанализировали записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей.
В результате удалось установить личность и местонахождение подозреваемой — ей оказалась 64‑летняя местная жительница. Следователь отдела полиции № 1 УМВД России по Владивостоку возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Сейчас женщину доставили в следственные органы СК России по Приморскому краю.
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