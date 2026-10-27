В Турции после аварии с микроавтобусом пострадали 15 человек
В турецкой провинции Анталья случилось ДТП с туристическим микроавтобусом. Транспортное средство съехало с дороги в кювет, пострадали 15 человек, сообщила газета Akdeniz Gerçek.
Авария произошла вечером в понедельник неподалёку от деревни Чердин. По данным издания, причиной инцидента стала потеря водителем контроля над управлением. В микроавтобусе находились альпинисты, которые ехали в район Финике. Травмы получили 14 пассажиров и сам водитель.
Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств аварии.
Ранее во Владивостоке автомобилист не пропустил машину скорой помощи. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.
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